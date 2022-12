Flambée des prix de l'énergie : un "choc" absorbé en grande partie par l'Etat en 2022

Qui dit hausse des prix de l'énergie, dit perte de revenu réel pour la France, et donc du pouvoir d'achat de la nation. Alors que les prix du gaz et de l'électricité flambent depuis des mois, sur fond d'invasion russe en Ukraine lancée, le commerce extérieur de la France, importatrice d'hydrocarbures, n'a pas été épargné. Dans ce contexte, les prix de ses importations ont en effet grimpé plus vite que ceux de ses exportations.

Un choc commercial qui se chiffrerait à 85 milliards d'euros en 2022, soit environ 3 points de produit intérieur brut (PIB), par rapport à 2019, selon une note de la direction générale du Trésor, publiée mercredi 7 décembre. Une estimation à la hausse, les Douanes françaises ayant, elles, plutôt mesuré des pertes de l'ordre de 2,5 points de PIB, précise l'institution, mais qui illustre l'ampleur du "choc énergétique" subi par la France.

Dans sa note, le Trésor détaille comment se réparti cette perte, entre l'État, les entreprises et les ménages, avant et après les mesures de soutien déployées par l'exécutif.