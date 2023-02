Inflation : Emmanuel Macron exhorte les distributeurs à "faire un effort sur leurs marges"

"On a besoin d'un engagement collectif, c'est ce que je demande aujourd'hui à nos distributeurs, de participer à l'effort. Ils font des bénéfices, des profits, (...) dans ce moment-là on ne peut pas demander un effort à nos producteurs", a-t-il poursuivi. Les agriculteurs sont déjà asphyxiés par de nombreuses dépenses : "ils paient plus cher l'énergie, les divers intrants pour produire, et on a besoin de garantir leurs revenus, qui sont encore très faibles aujourd'hui", a plaidé Emmanuel Macron. "Ce n'est pas eux qui peuvent faire l'effort de baisser les prix de l'alimentation", a-t-il insisté.