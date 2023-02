6% en février, 5% en juin... Bientôt la fin de l'inflation ?

Le bout du tunnel de l'inflation est-il à l'horizon ? C'est ce qu'anticipe peu à peu l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Dans un point de conjoncture publié ce mardi 7 février, l'Insee prévoit une inflation à 6% sur un an en février, stable par rapport à janvier, "sous l'hypothèse d'un baril de Brent à 80 euros", et en prenant en compte la hausse de 15% du tarif réglementé de l'électricité.

Dans les mois suivants, la hausse généralisée des prix ne devrait pas franchement s'arrêter. Mais l'inflation devrait légèrement s'estomper. En mars, elle pourrait être de 5,2% sur un an, anticipe l'Insee. Puis 5,4% en avril comme en mai, et descendre à 5% en juin. "Au cours des prochains mois, et sauf nouvelle surprise, deux effets pourraient se juxtaposer", écrivent les auteurs de cette note. "D'un côté, la poursuite de la propagation des chocs passés, et de l'autre, des facteurs de modération comme la normalisation progressive depuis quelques mois des approvisionnements mondiaux."