Inflation : les taux très faibles ne reviendront pas, prévient Bruno Le Maire

Toutefois, la situation s'améliore, s'est-il également félicité. "L'inflation commence à reculer après des mois de combat contre l'augmentation des prix", qui a dépassé 6% sur un an en début d'année, a souligné Bruno Le Maire. "Nous sommes en train de gagner ce combat [...] long et difficile." L'indice des prix à la consommation a progressé en mai de 5,1% sur un an, selon les chiffres de l'Insee.