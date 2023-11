L'inflation au plus bas depuis janvier 2022, mais les prix de l'alimentaire flambent toujours

L'inflation sur un an ralentit en France. D'après l'Insee, en novembre 2023, elle s'élève à 3,4%. Son plus faible niveau depuis le début de la guerre en Ukraine, même si des disparités persistent.

Plus d'un an et demi que la France n'avait pas connu un taux d'inflation à un niveau si bas. Ce jeudi, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a révélé l'indice des prix à la consommation, comme chaque mois. En novembre 2023, les prix à la consommation ont augmenté de 3,4% sur un an, selon l'estimation provisoire. Plus faible qu'en octobre (4%), et surtout du jamais-vu depuis janvier 2022 (2,9%), avant le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Insee

Les produits frais toujours plus chers

Des disparités persistent toutefois, car certaines catégories de produits continuent de flamber. Les prix de l'alimentaire ont ainsi grimpé de 7,6% sur un an en novembre (7,8% en octobre), portés par les produits frais (6,6% de hausse contre 1,1% le mois dernier). Le tabac fait aussi partie des produits dont le prix a le plus flambé depuis un an (9,8%), ce qui devrait se poursuivre dans les prochains mois, en partie en raison des annonces du gouvernement dans son plan de lutte contre le tabagisme.

En revanche, d'autres catégories sont à la baisse. C'est notamment le cas de l'énergie, qui a longtemps été le moteur de l'inflation. Dans ce secteur, les prix ont grimpé de 3,1% depuis un an, loin des 18,4% recensés en novembre 2022. Les produits manufacturés (1,9% sur un an en novembre contre 2,2% en octobre) et les services (2,7% contre 3,2%) reviennent également peu à peu à des hausses moins vertigineuses.

La France n'est pas le seul pays dans cette situation. À l'échelle européenne, la tendance est similaire. Le taux d'inflation de la zone euro a encore chuté en novembre, tombant à 2,4% sur un an, son plus bas niveau depuis juillet 2021, contre 2,9% en octobre, selon des chiffres publiés ce jeudi par Eurostat. L'inflation a ainsi été divisée par plus de quatre depuis le record de 10,6% atteint en octobre 2022, quand les effets de la guerre en Ukraine sur les prix du gaz et du pétrole se faisaient sentir à plein.