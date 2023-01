L'inflation remonte à 6% en janvier en France

Alimentation, énergie, produits manufacturés, services... les coûts augmentent encore légèrement en France en ce début d'année. La hausse des prix à la consommation s'est accélérée en janvier, le taux d'inflation atteignant 6% sur un an après 5,9% en décembre, selon une première estimation publiée ce mardi 31 janvier par l'Insee.

"Cette légère hausse de l’inflation serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et de ceux de l'énergie", respectivement en hausse de 13,2% et 16,3% sur un an, indique l'Institut national de la statistique et des études économiques dans son communiqué. L'Insee doit publier une seconde estimation de l'inflation en janvier le 17 février.