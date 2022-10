L'inflation accélère en octobre à 6,2% sur un an

Un tel niveau d'inflation n'avait été pas atteint depuis juin 1985. La hausse des prix à la consommation en France a de nouveau accéléré en octobre, à 6,2% sur un an, après deux mois de ralentissement, selon les données provisoires publiées ce vendredi par l'Insee. Ce rebond de l'inflation serait dû à l'accélération des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques dans un communiqué.

En juillet dernier, l'inflation avait déjà atteint 6,1% sur un an, avant de ralentir en août (5,9%) et en septembre (5,6%). Dans sa note de conjoncture début octobre, l'Insee avait indiqué s'attendre à un léger ralentissement de l'inflation en octobre avant un rebond en novembre et en décembre avec la fin de la remise à la pompe sur les carburants. La reprise de l'accélération a finalement été plus rapide, selon cette estimation. Une estimation définitive sera publiée mi-novembre.