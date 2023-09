Nouveau sursaut de l'inflation, revue à la hausse à 4,9% sur un an

L'inflation continue de progresser en France. Au mois d'août, l'indice des prix à la consommation s'est établi à 4,9% sur un an, marquant un net rebond après la hausse de 4,3% sur un an enregistrée en juillet. Plusieurs raisons expliquent ce résultat. D'abord, les prix de l'énergie ont de nouveau connu une importante augmentation (+6,8% au mois d'août sur un an), après un recul de 3,7% en juillet. Dans le détail, la hausse de 10% des tarifs de l'électricité et le rebond des prix de l'essence ont influencé ce résultat.