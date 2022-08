Livret A à 2% : un taux historiquement bas par rapport à l'inflation ?

Quid des années suivantes ? Nous avons récolté les données, afin d'y voir plus clair. Et très clairement, le livret A n'a jamais plus connu de tels taux. Il n'est plus repassé au-dessus de la barre des 4% depuis 1985 et oscille même entre 1 et 2,50% depuis le 1er mai 2009. Sauf que l'inflation était, elle aussi, historiquement basse, ne dépassant plus les 2% depuis 1994. En fait, comme le montre le graphique ci-dessus (disponible en ligne ici), c'est effectivement la première fois depuis 1981 que la courbe de l'inflation dépasse largement celle du Livret préféré des Français.