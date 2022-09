Flambée des prix de l'énergie : l'université de Strasbourg va fermer deux semaines de plus cet hiver

Sur les deux semaines de fermeture décrétées, les personnels, "sauf cas exceptionnels justifiés", seront amenés à assurer leurs activités depuis leur domicile, en télétravail, a ajouté le président, comme le rapporte France 3 Régions. "Nous serons néanmoins attentifs à maintenir ouverte une bibliothèque pour permettre aux étudiantes et étudiants de travailler et préparer leurs examens", a-t-il toutefois ajouté.

Parmi les autres mesures d'économie, le chauffage, fixé à 19°C comme le recommande le gouvernement, sera allumé "le plus tard possible" et une campagne de communication sera déployée "en faveur des éco-gestes pour une planète plus durable", a également affirmé le président de la faculté. "Le coût de l'énergie (...) s'envole de plus en plus chaque jour", a-t-il encore souligné, rappelant que l'établissement devait "prendre sa part dans la transition écologique".