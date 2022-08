Flambée des prix : la hausse des tarifs de l'électricité sera "contenue", assure Bruno Le Maire

Alors que les prix de gros ont explosé vendredi, dépassant les 1000 euros le mégawattheure pour 2023, contre environ 85 euros il y a un an, le ministre a expliqué que l'actuel plafonnement à 4% des tarifs d'électricité "sera maintenu jusqu'à fin 2022". "Il n'y aura pas de rattrapage sur ce plafonnement en 2023, et les hausses dont a parlé le président de la République et la Première ministre seront des hausses contenues", a-t-il continué.

Les prix du gaz seront également concernés par ce plafonnement, a ajouté Bruno Le Maire, sans détailler davantage la mesure. Des chèques énergie seront par ailleurs mis en place pour aider les ménages les plus modestes à payer leurs factures d'énergie. Pour les entreprises, Bruno Le Maire a souhaité simplifier l'accès à un fonds de 3 milliards d'euros pour celles qui ont des difficultés à payer leur facture d'électricité, tout en rappelant que 1,5 million de PME bénéficiaient du tarif régulé de l'électricité et que d'autres bénéficiaient de tarifs préférentiels.