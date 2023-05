"Pour la première fois, les salaires baissent en euros constants" : Sophie Binet (CGT) dit-elle vrai ?

Lorsque l'on se penche sur les évolutions des salaires à l'échelle d'un pays, plusieurs types de chiffres cohabitent : ceux indiqués pour une période donnée, dits en "valeur nominale" ou en "euros courants", mais aussi ceux en "valeur réelle" ou "en euros constants". La nuance est de taille : il s'agit pour ces derniers de prendre en compte les variations des prix des biens et services de consommation. Si les salaires augmentent de 3% sur an, mais que les prix bondissent de 10%, la population va effectivement s'appauvrir. Présenter les données en euros constants permet ainsi d'observer l'impact sur les ménages de manière plus fidèle à la réalité.

Que nous disent les chiffres ? Donnent-ils raison à Sophie Binet ? Non, si l'on en croit les derniers éléments transmis par la Dares, organisme en charge des études et des statistiques pour le compte du ministère du Travail. Fin mars, les données pour le 4e trimestre 2022 ont été dévoilées, relatives au secteur privé. Nous apprenions que "l’indice du salaire mensuel de base (SMB) de l’ensemble des salariés", utilisé pour mesurer les variations des salaires, avait progressé "de 0,7% au cours du 4e trimestre 2022". Sur un an, la hausse s'est établie à "3,9%, après + 3,7% le trimestre précédent".

Pour autant, "ces évolutions doivent être mises en regard de l’inflation : les prix à la consommation (pour l’ensemble des ménages et hors tabac) augmentent de 6,0% entre fin décembre 2021 et fin décembre 2022. Sur un an et en euros constants", le salaire mensuel de base est ainsi en recul "de 2,1%".