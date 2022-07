L'inflation, un jackpot de 37 milliards pour l'État ?

Olivier Faure, dans son interview, laisse entendre que l'État profite de la période actuelle pour renflouer ses caisses et en faire payer le coût aux Français. Un discours qui fait bondir le cabinet de Bruno Le Maire au ministère de l'Économie. "Déjà, il faut souligner que les recettes supplémentaires par rapport à celles attendues sont de 55 et non de 57 milliards d'euros", lance-t-on à TF1info.

Une jolie somme, mais "qui n'est pas obtenue du fait de l'inflation", tranche Bercy. Il s'agit, nous dit-on, avant tout de recettes liées au redressement de l'économie française, à commencer par la réduction du chômage que la majorité brandit avec fierté. "18 milliards correspondent à la hausse des recettes liées à l'impôt sur les sociétés et de production", détaille l'entourage du ministre. Ce à quoi s'ajoutent "des recettes correspondant aux cotisations sociales, à hauteur de 20 milliards". Puis encore "11 milliards de TVA et 4 milliards de recettes fiscales diverses".