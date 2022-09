Pourquoi le prix du pain a bondi de 18% en un an en Europe

Difficile de ne pas remarquer que la note est plus salée dans les paniers de courses. Depuis plusieurs mois, le coût des produits alimentaires de base flambe, en France et plus largement en Europe. Les légumes, la viande, les huiles et graisses de cuisson sont concernés par cette inflation, ainsi que le pain, rapporte Eurostat lundi 19 septembre. L'organisme calcule qu'entre août 2021 et août 2022, le prix du pain a explosé de 18% en moyenne en Europe. Une augmentation considérable, alors qu'en août 2021 ce prix était 3% plus élevé en moyenne que l'année précédente.

Un phénomène lié notamment à l'invasion russe en Ukraine, "qui a considérablement perturbé les marchés mondiaux", la Russie et l'Ukraine étant d'importants exportateurs de "céréales, de blé, de maïs, d'oléagineux (tournesol en particulier) et d'engrais", précise l'organisme dans une note (en anglais). Et cette augmentation touche inégalement les différents pays européens.