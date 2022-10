Face à l'inflation, Airbus verse une prime de 1500 euros à ses salariés

Le groupe employait, fin 2021, plus de 126.000 personnes dans le monde, dont 46.000 en France, 43.000 en Allemagne, 12.000 en Espagne et plus de 9000 au Royaume-Uni. Le géant européen a prévu d'embaucher au moins 6000 personnes dans le monde en 2022. Les alternants bénéficieront également de la mesure.