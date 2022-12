Comment le gouvernement espagnol a-t-il pu supprimer une TVA malgré les règles européennes ?

Cette réforme, écrite dans un contexte d'inflation, "prévoit que l'on puisse descendre en dessous de 5% de TVA pour un maximum de sept catégories de biens et services", explique Vincent Couronne. Parmi elles, "les denrées alimentaires [...] destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires", peut-on lire dans la directive européenne.

L'Espagne est donc dans son droit lorsqu'elle supprime, même temporairement, la TVA pour les produits alimentaires cités, pour un coût total de dix milliards d'euros (en prenant en compte une aide de 200 euros versée aux familles les plus modestes). "Le Parlement espagnol peut tout à fait exonérer de TVA les produis alimentaires, et ce depuis cette réforme de la TVA d'avril 2022", confirme Vincent Couronne.