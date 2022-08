Inflation en août : une hausse de 5,8 % sur un an

L’inflation marque – enfin – le pas. La hausse des prix à la consommation en France a ralenti au mois d'août, à 5,8% sur un an, contre 6,1% en juillet, selon les données provisoires publiées mercredi par l'Insee.

Cette baisse de l'inflation est due "au ralentissement des prix de l'énergie", explique l'Institut national de la statistique dans un communiqué, tandis que la hausse des prix des produits manufacturés et de l'alimentation s'accélère et que celle des prix des services progresse au même rythme qu'en juillet. Sur un mois toutefois, la hausse s'accélère avec des prix à la consommation qui augmentent de 0,4% entre juillet et août, contre 0,3% entre juin et juillet.