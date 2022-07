Inflation : la BCE va augmenter ses taux pour la première fois depuis 2011

Un taux de -0,5 % est aujourd'hui appliqué sur une partie des dépôts bancaires dormant à la BCE. Or l'inflation ne cesse de grimper sous l'effet conjugué de la reprise post-Covid, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et de la guerre en Ukraine. En juin, le taux a atteint 8,6 % sur un an et ce n'est pas encore fini : il devrait encore monter dans les mois à venir, faisant automatiquement grimper le coût de la dette dans plusieurs pays européens.

Les acteurs de marché parient donc sur une action "résolue" de la BCE pour protéger les plus vulnérables. Il est "difficile d'imaginer passer l'été avec des taux négatifs quand l'inflation de la zone euro va continuer d'augmenter", appuie Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors.