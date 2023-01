Hausse des prix : l'inflation à 5,2% sur l'année 2022

L'inflation moyenne était de 1,6% en 2021. La moyenne annuelle prend en compte les niveaux d'inflation des 12 mois d'une année civile. Les hausses de prix étaient l'an dernier plus faibles en début d'année, ce qui explique la différence entre les deux taux. Pour l'Insee, cette hausse s'explique par une accélération des prix de l'énergie (+23,1% après 10,5% en 2021), de l'alimentation (+6,8% après +0,6%), et dans une moindre mesure, des produits manufacturés et des services, qui ont progressé de 3%.

Sur un an, la hausse reste tirée en décembre par les prix de l'énergie, en hausse de 15,1% par rapport à décembre 2021, et ceux de l'alimentation, qui augmentent de 12,1%. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a reculé en décembre de 0,1%, du fait du repli des prix de l'énergie, qui ont diminué de 3,6%. Mais les prix de l'alimentation ont augmenté de 0,5% par rapport à novembre.