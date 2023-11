Avec l'inflation, le budget des Français pour Noël est en légère baisse par rapport à 2022

Avec l'inflation, les Français n'ont pas le cœur à la fête. Selon une étude Cofidis réalisée par CSA Research et dévoilée par le Parisien, sur "les Français et Noël", l'inflation touche fortement les préparatifs aux fêtes de fin d'année. 56% des Français, soit plus d'un sur deux, se disent inquiets à cause de ce contexte économique difficile.