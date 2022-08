Inflation : le coût de la vie étudiante a augmenté de 6,47% en un an, dénonce l'Unef

Cette hausse "impacte de manière importante l’ensemble des postes de dépense", d'après ce rapport, citant des loyers qui augmentent du fait de "l'explosion des charges", une hausse des prix des produits de première nécessité à cause notamment de la guerre en Ukraine, qui s'accompagne d'une augmentation des prix du repas au Crous. Si l'Unef note que les prix des transports sont stables, "cette stagnation n’est pas à saluer lorsque de nombreuses villes ne mettent pas encore en place de tarif réduit pour les jeunes et étudiant·e·s".

Par ailleurs, selon ce rapport, les étudiants les plus touchés par cette précarisation seraient les étudiants ultramarins, le syndicat étudiant dénonçant des "inégalités d'accès aux services publics", avec des résidences universitaires "très peu nombreuses et souvent dans un état délabré" et un coût de la vie qui augmente plus dans les territoires d'outre-mer.

Face à cette situation, l'Unef dénonce le manque d'investissement du gouvernement d'Emmanuel Macron, jugeant que le président était celui qui "a le moins investi en aides directes pour les étudiant·e·s ces 15 dernières années." Une perte qui s'explique par des politiques sociales moindres selon le syndicat et une augmentation du montant alloué aux aides directes, relativisée par l'arrivée d'un nombre plus important d'étudiants dans l'enseignement supérieur.