Inflation : le Smic devrait connaitre une nouvelle hausse automatique en août ou septembre

Plus précisément, "ce qui va compter, c’est l’évolution de l’indice des prix de juin par rapport à celui de mars qui a servi de référence à la revalorisation du 1er mai", a expliqué Julien Pouget, chef du département conjoncture de l'Institut, tablant sur un coup de pouce le 1er août ou le 1er septembre. "On aura une idée le 30 juin, quand l'Insee publiera l’indice provisoire de juin", a-t-il ajouté, avant une confirmation mi-juillet avec l'indice définitif. "Notre prévision (sur cette hausse sur trois mois) est autour de 2%", a-t-il précisé. "Soit c’est moins de 2% et auquel cas la revalorisation aurait lieu en s'appuyant sur l’indice de juillet (et donc au 1er septembre), soit c'est plus de 2% et la revalorisation du Smic sera le 1er août", conclut l'économiste.