Inflation : les cantines scolaires réclament une augmentation face à une situation "intenable"

"En juillet, les denrées alimentaires ont augmenté de 7%. Nous étions à 9% en août, 12% en septembre, et nous avons atteint 13% en octobre", retracent les auteurs de la tribune, qui prévoient que cette augmentation des prix atteigne +18% en novembre. Ajouté à cela la mauvaise récolte de pommes de terre cette saison, et le "risque réel de rupture d'approvisionnement à cause des prix de l'énergie", la situation est "intenable", assurent-ils.