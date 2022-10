Inflation : près d'un Français sur deux est à découvert au moins une fois par an

"Je vois que de jour en jour, je dois me limiter en viande, acheter surtout en lots... Et j'en suis à bout." Pour ce jeune homme, qui témoigne dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article, comme pour de nombreux clients du centre commercial de Cergy, en région parisienne, le pouvoir d'achat est devenu la préoccupation numéro un : faire attention à l’euro près, et parfois ne plus y arriver et basculer dans le découvert bancaire.

Au total, 47% des Français sont à découvert au moins une fois par an, 20% une fois par mois, un point de plus dans les deux cas par rapport à l'an passé, selon une étude du comparateur Panorabanques, réalisée auprès d’un échantillon de 1000 personnes et dévoilée mardi. Quant au montant du découvert, il grimpe en moyenne à 239 euros par an, contre 232 euros en 2020, soit 3% de plus. Pour la majorité des sondés à découvert (40%), la fourchette s'étale de 100 à 300 euros de dépenses en trop.

Plus inquiétant encore, 31% des Français concernés et qui ont une autorisation de découvert la dépassent parfois, et 10% le font systématiquement. Le dépassement de découvert s'établit en moyenne à 317 euros, une hausse de 11% sur une année.