Inflation : les salaires ont rattrapé la hausse des prix au deuxième trimestre

"Ces évolutions doivent être mises en regard de l'inflation", rappelle dans son communiqué la direction des statistiques du ministère du Travail (Dares). Les prix à la consommation (hors tabac et pour l'ensemble des ménages) ont augmenté de 4,4% entre fin juin 2022 et fin juin 2023. "Sur un an et en euros constants, le SHBOE augmente donc de 0,7% et le SMB de 0,2%", souligne la Dares.

Par secteur d'activité, le SMB a progressé, au cours du deuxième trimestre, de 1,1% dans l'industrie, de 1% dans le tertiaire et de 0,9% dans la construction. Sur un an, la hausse est de 4,7% pour l'industrie, 4,6% pour le tertiaire et de 4,1% pour la construction.