Alimentation : vers une hausse des prix de 10%, selon les distributeurs

Les petites entreprises, mais aussi les grands groupes comme Lactalis font face à une inflation de leurs coûts de production et là aussi, cela va se répercuter en rayon. "Quatre petits pots crème caramel aujourd’hui, c’est 2,10 euros. Pourquoi est-ce que ça va augmenter à 2,30 euros ? Vous avez le coût de l’emballage carton qui a été multiplié par six et si je prends un petit pot, vous avez deux choses qui ont augmenté : l’opercule en aluminium, également fois six, et vous voyez que c’est un pot en verre, pour faire du verre, il faut de l’énergie. L’énergie a été multipliée par quatre", explique Christophe Piednoël, porte-parole du groupe Lactalis.