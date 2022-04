Courses : "Pas de risque de pénurie" mais "5 à 8%" de hausse à prévoir, selon le patron de Lidl

Les poulets et les œufs représentent également un sujet d'inquiétude. "Dans ces deux cas, 80% du prix de production est lié à l’alimentation de l’animal, des graines. Or, l’Ukraine était le grenier de l’Europe", détaille Michel Biéro. L'Ukraine est en effet le plus gros producteur de poulets au monde. "L’ensemble du marché européen se tend, et cherche d’autres sources d’approvisionnement", assure-t-il. Par rapport aux œufs s'ajoute également la problématique de la grippe aviaire, "qui décime 5 à 10 élevages par jour en France".