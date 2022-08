Inflation : pourquoi le prix du lait devrait continuer d'augmenter

Avec cette réduction du cheptel de vaches laitières, un "manque de lait" pourra se faire sentir, estime Benoît Rouyer, directeur économique du Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière. "Globalement, un manque de lait va induire une diminution des possibilités de produire du beurre, de la crème, des briques de lait, des fromages... Et quand vous avez un manque de produit, qu'importe la filière, il y a un impact sur le prix", précise-t-il par ailleurs auprès de l'AFP.

Or, depuis un an, une succession de chocs a déjà considérablement nourri l'inflation sur les produits alimentaires, dont les produits laitiers. Entre la rapide reprise post-Covid et la guerre en Ukraine, le prix des yaourts a augmenté de 4,5% entre juin 2021 et juin 2022, le lait demi-écrémé en brique ou en bouteille de 4,5%, le beurre de 9,8% et le fromage de 5,2%.

"Mauvaise nouvelle pour le consommateur, on ne voit pas l'inflation baisser sur les produits laitiers dans les semaines à venir", poursuit l'économiste. Pour autant, dans le système agroalimentaire actuel, le prix du lait ne suit pas automatiquement les hausses de coût de production subies par les éleveurs. En effet, celui payé par les distributeurs est fixé lors de négociations commerciales et n'évolue donc qu'une année sur l'autre.