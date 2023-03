Pourquoi les impayés de charges se multiplient dans les copropriétés ?

Certains arrivent quand même à payer leur facture. Comme cette retraitée qui, pour se chauffer cet hiver, a installé un radiateur électrique et un chauffe-eau indépendant dans son appartement. "On ne peut pas vivre sans chauffage et sans eau chaude et vu mon âge, on ne peut pas rester dans ces conditions", assure-t-elle. En France, 7 copropriétés sur 10 font face à des factures impayées, c'est deux fois plus que l'année dernière. Comment expliquer cette dégradation ? Par une hausse des prix de l'énergie. Mais les charges courantes ont elles-aussi augmenté, comme l'entretien des bâtiments, les honoraires de syndic ou encore les assurances. +10% en moyenne.

Résultat, certaines copropriétés peuvent se retrouver en situation de faillite. "C'est tous les services liés à la copropriété qui ne fonctionneront plus. Donc, à un moment donné, la compagnie va dire : 'On coupe l'eau, on coupe le chauffage, on n'assure plus l'immeuble, on ne fait plus l'entretien'. Et donc, on voit tout simplement l'ascenseur qui ne fonctionne plus", alerte Emile Hagège, directeur général de l'Association des responsables de copropriété (ARC).