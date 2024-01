Inflation : pourquoi les prix continuent d’augmenter ? L’éclairage de Maud Descamps

Ce dimanche soir, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé une nouvelle hausse du prix de l'électricité. Est-ce que cela va avoir des répercussions sur les prix de l'alimentation ? Maud Descamps nous répond dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ce dimanche 21 janvier, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire a annoncé sur TF1 une augmentation du prix de l’électricité à partir du 1ᵉʳ février. De manière générale, une flambée des prix de l’énergie se répercute sur le prix des matières premières ou encore des produits transformés puisqu’on utilise de l’énergie pour les produire et fabriquer. Maud Descamps précise d’ailleurs que pour les entreprises, le prix de l’électricité augmentera entre 5 et 8 %, mais elle nous rassure : il n’y aura pas d’impact sur le panier de course.

Une inflation alimentaire de 20%

Selon la chroniqueuse de Bonjour ! La Matinale TF1, "le pire est derrière nous". Maud Descamps nous rappelle que sur deux ans, les prix de l’alimentation ont connu une inflation de l’ordre de 20 %. Il s’agit là d’une moyenne puisque certains produits, comme le beurre, ont bien plus augmenté (+42 %), ou encore le papier toilette (+33 %) ou encore les yaourts. Si la flambée du prix de l’énergie explique une partie de l’augmentation, ce n’est pas la seule raison. "Il existe des différences quand on va d’une enseigne à une autre, au moment de passer à la caisse, on se rend compte qu’il peut y avoir 10 % d’écart sur notre ticket de caisse". Pourquoi ? Parce que les enseignes n’ont pas le même pouvoir de négociation et n’ont pas les mêmes marges. Un conseil : ne pas hésiter à prendre son temps et à comparer les prix et les produits.

Des habitudes qui changent

Avec l’inflation, la consommation et les habitudes d’achats des ménages ont changé. En effet, non seulement, on achète des produits différents, mais on achète moins. Les Français font, ainsi, de plus en plus l’impasse sur les produits de grandes marques (-6,2 %) mais aussi sur l’alcool, les produits préparés et les produits d’hygiène. Cependant, la plus grande victime de l’inflation, c’est le bio. En effet, les ventes de produits biologiques ont chuté en 2023 (-12,5 %) car beaucoup plus chers que les produits conventionnels. D’ailleurs, certains producteurs ont été contraints de vendre leur lait sous l’étiquette de lait conventionnel, parce que le lait bio ne se vendait pas du tout.

Que l’on se rassure, l’inflation devrait se calmer, d’autant plus que les négociations commerciales entre la grande distribution et l’industrie agroalimentaire sont en train de se terminer. Certes, les prix ne baisseront, mais ils n'augmenteront pas au-delà de 3 %.