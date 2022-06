Inflation : Bruno Le Maire annonce que les APL vont être revalorisées de 3,5 %

Et l'exécutif dévoile peu à peu les mesures censées protéger le pouvoir d'achat. Le gouvernement compte ainsi plafonner l'augmentation des loyers à 3,5 %, tripler la prime Macron et prolonger le bouclier énergétique. Sur RMC et BFMTV, Bruno Le Maire a également indiqué vouloir demander un effort supplémentaire à TotalEnergies pour baisser le prix du carburant. "Tout ne peut pas reposer sur l'État. Les entreprises doivent aussi participer à l'effort", explique-t-il.