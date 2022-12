Les promoteurs des chèques-cadeaux plaident pour une hausse des plafonds avant Noël

Le chèque-cadeau est "un vrai coup de boost pour le budget de Noël des salariés" vante auprès de TF1info Ilan Ouanounou, directeur général d’Edenred France, une des entreprises à l'origine de l'enquête. Et pour cause : "on observe un double effet bénéfique, déclencheur et multiplicateur, pour le salarié et les commerces de proximité", note Ilan Ouanounou. "47% des personnes interrogées n’auraient en effet pas effectué l’achat prévu sans le titre-cadeau. Et en moyenne, les utilisateurs dépensent 60% de plus dans le magasin que la valeur du ticket lui-même."