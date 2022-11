Inflation : foie gras, crustacés, champagne... pas de cadeaux pour les produits festifs à Noël

Viennent ensuite les fruits de mer, les poissons et escargots, dont les prix ont augmenté de 12,4% sur un an (les œufs de poisson et le caviar augmentent, eux, de 4,5%). Pour les poissons fumés, l'inflation grimpe à 10,5%, et concernant les produits frais des traiteurs, entrées et apéritifs, la hausse s'établit à 9,3%. Côté boissons, le vin coûte 8,6% plus cher qu'en 2021. Les bulles ne sont pas épargnées : le champagne a augmenté, lui, de 6,9% sur un an. Les notes sucrées de fin de repas, comme les confiseries de chocolats, couteront, elles aussi, plus cher, leur prix ayant augmenté de 4,5% sur un an.