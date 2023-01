Encore 6% en janvier : quand va-t-on en finir avec une telle inflation ?

Et ce sont les plus bas salaires qui trinquent.

Absolument. Tout ce qui flambe est précisément ce que les ménages les plus pauvres consomment le plus. Pour eux, l'inflation n'est pas de 6%, car il s'agit d'une moyenne. Michel-Édouard Leclerc (le patron des centres E.Leclerc, NDLR) envisage encore une inflation à deux chiffres, au moins pour les produits qui transitent en hypermarché, jusqu'à l'été. Nous restons donc sur un régime d'inflation relativement élevé, et une concordance d'éléments laisse penser que cela ne va pas s'arrêter de sitôt.

Pour quelles raisons ?

Prenons l'exemple de l'énergie. Le conflit géopolitique (en Ukraine) n'est pas du tout derrière nous, il va perdurer. Cela provoque de l'incertitude. Nous avons stocké beaucoup de gaz, l'automne a été plus tempéré qu'anticipé, un certain nombre de centrales nucléaires ont été remises en route... Heureusement, ces facteurs sont plutôt positifs, mais le prix de l'énergie reste nettement plus élevé qu'en 2019.

Cela va-t-il s'apaiser dans les prochains mois ?

Ce n'est pas certain. Dans le futur, la dimension écologique va œuvrer comme un élément majeur d'une inflation relativement élevée. Les catastrophes écologiques ont des incidences très fortes : par exemple, lorsque des milliers d'hectares de forêt partent en fumée, il y a une pénurie de bois, donc une augmentation du prix de cette matière première. Les sécheresses intenses peuvent aussi avoir des effets, comme sur les fruits et légumes, les céréales... Et les politiques du futur, si elles prennent sérieusement en compte les objectifs de décarbonation de nos sociétés, vont inviter les économies à être plus sobres en carbone, donc relocaliser la production.