Inflation : vers un recul du pouvoir d'achat de 0,8% en France, anticipe l'OFCE

Ces prévisions tiennent compte des aides débloquées depuis la fin 2021 pour atténuer l'impact de l'inflation sur les ménages, et celles promises par Emmanuel Macron qui entreraient en vigueur après les législatives (hausse de 4% des retraites et prestations sociales, augmentation de la rémunération des agents publics que l'OFCE estime à 2%, chèque alimentaire, prolongation du bouclier tarifaire et de la remise carburant). L'OFCE fait aussi l'hypothèse d'une augmentation de 3,6% des salaires cette année.