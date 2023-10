INFO TF1 - Agirc-Arrco : comment le gouvernement veut ponctionner le pactole des retraites complémentaires du privé

Plus de 68 milliards d'euros de réserves. C’est le pactole dont dispose l'Agirc-Arrco, la caisse des retraites complémentaires du privé. Un magot que convoite le gouvernement face aux turbulences que connaît le régime général : selon les informations de TF1, il souhaite, après de premiers prélèvements sur ce "magot" dès 2024 et 2025 - d'au moins 300 millions d'euros l'an prochain -, atteindre les 1 milliard d’euros en 2026. Et il envisage d’aller jusqu'à 3 milliards à l’horizon 2030.