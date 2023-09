INFO TF1 - Impôts, taxes, prêts immobiliers... ce qui va changer pour votre budget en 2024

La piste d'une taxation des sociétés d'autoroute est retenue et devrait figurer dans le texte présenté mercredi. Le gouvernement entend en effet taxer les infrastructures des transports les plus polluants, au profit du ferroviaire. La taxation des aéroports est également envisagée, mais sa mise en place est plus complexe : il s'agit d'éviter de pénaliser trop lourdement les petits aérodromes. Le gouvernement espère tirer 500 millions d'euros de ces nouvelles taxes.

En revanche, la taxe sur les billets d'avion, dite "taxe de la classe affaire", ne sera finalement pas proposée, même s'il est possible que des parlementaires tentent de la réintégrer. La TVA sur les vols intérieurs ne devrait pas non plus augmenter.