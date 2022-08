INFOGRAPHIES - Emploi : la France face à une vague de démissions inédite ?

Quête de sens, concurrence, qualité de vie... En France, de plus en plus d'employés choisissent de quitter leur travail et de changer de vie. C'est le cas de Julien Amalric. Avant, il était banquier. Mais, il y a un an, il a décidé de tout plaquer pour aller élever des poules dans le Tarn. Après quinze ans dans la finance, ce père de famille a quitté son CDI pour devenir son propre patron. Il a divisé son salaire par deux, sans regret.

"Ça reste abstrait, le métier de banquier. On gère des chiffres. Là, je voulais me recentrer et redonner un peu de sens à ma vie", explique Julien Amalric, éleveur de poules à la ferme des Farguettes, à Castres. "Quand je vois les valeurs que je transmets à mon petit garçon, ça m'épanouit", sourit-il.