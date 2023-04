Ventes d'ordinateurs : le marché en chute libre, Apple particulièrement impacté

"La demande reste réduite dans toutes les catégories, notamment à cause des hausses des taux d'intérêt qui continuent aux États-Unis, en Europe et d'autres marchés où la réduction de l'inflation est la priorité absolue", a noté Ishan Dutt, analyste de Canalys, dans un communiqué de presse publié lundi.

Dans ce contexte, Apple apparait comme l'acteur le plus touché du marché en ce début d'année. Ses ventes d'ordinateurs ont ainsi chuté de 46 % sur un an, à 4 millions d'appareils vendus au premier trimestre, selon Canalys et de 40,5 % selon IDC, ce qui le place en termes de part de marché, derrière Lenovo, HP et Dell. Si le directeur financier du groupe, Luca Maestri, avait annoncé lors de la présentation des résultats en février dernier un nouveau recul des ventes de Mac et d'iPad ce trimestre, il n'avait pas fait mention de telles proportions.