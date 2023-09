INFOS TF1 - Tarifs des assurances : voici combien vous allez payer en plus l'an prochain

Interrogé par TF1 dans un reportage diffusé ce mercredi soir dans le 20H, Adrien Couret, Directeur Général d'Aéma Groupe (Macif, Aésio mutuelle, Abeille Assurances et Ofi Invest) confirme les projections d'Assurland. Selon lui, il est "absolument certain que les tarifs augmenteront au moins autour de l’inflation" - selon les chiffres provisoires de l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 4,8% sur un an en août -, "avec des variations qui pourront exister selon les assureurs et selon les branches d’activité". "C’est là, poursuit-il, où les consommateurs auront intérêt à faire des devis et à comparer les prix des assurances".

Lui aussi cite notamment la "hausse des coûts de réparation" en ce qui concerne l'auto, "les Français qui ont des dépenses de soins de plus en plus importantes depuis le Covid" en matière de santé, ou encore les "changements climatiques" dans le domaine de l'habitation : "Regardez les 5000 communes qui viennent d'être déclarées en état de catastrophe naturelle à cause de la sécheresse, ça, c'est parti pour durer". "Pour ces raisons, conclut-il, les assureurs ont besoin de ressources pour être solides et pour continuer à accompagner les Français, qui vont avoir de plus en plus besoin d’assurances dans les années à venir".