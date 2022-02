Insolite : les dossiers de la CAF du Haut-Rhin traités par des agents en Ariège

Si une telle situation de soutien entre CAF avaient déjà été mise en place par le passé de manière ponctuelle, cette expérimentation devrait se poursuivre pour le directeur de la CAF de Mulhouse. "Elle n’est pas là pour un one-shot, dans six mois c’est fini. Non, on s’inscrit dans la durée, sur deux ans, cinq ans, peut-être dix ans voir plus, pour nous allier de cette façon", assume Jean-Jacques Pion.

Ainsi, les dossiers alsaciens sont traités en temps et en heure sans pour autant que les dossiers ariégeois en pâtissent. De quoi pérenniser l’activité d’une petite caisse comme celle de Pamiers. Si cette initiative porte ses fruits, elle pourrait être étendue à d’autres départements, également confrontés à des déséquilibres territoriaux.