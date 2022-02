Interdiction du broyage des poussins mâles : la filière devra s'y conformer d'ici à la fin 2022

D'ici là, les éleveurs devront justifier qu'ils ont bien commandé les machines "d'ovosexage" et engagé les travaux pour les installer. Ces matériels "permettant de déterminer le sexe de l'embryon au plus tard le quinzième jour d'incubation", sur 21, et donc d'éliminer les mâles avant leur éclosion, doivent fonctionner "au plus tard le 31 décembre 2022".

L'État va subventionner une partie des investissements des couvoirs, chiffrés à 15 millions d'euros. La filière réfléchit toutefois aux moyens de répercuter ce surcoût au niveau des consommateurs, via une cotisation prélevée sur les œufs vendus.

À noter que cette interdiction d'abattre les poussins mâles ne concerne pas les lignées destinées à la reproduction, ni le marché spécifique de l'alimentation animale – quand les poussins servent à nourrir des reptiles ou des rapaces.