Intéressement, participation, prime… Quatre choses à savoir sur le projet de loi sur le partage de la valeur

Le texte ne rendant obligatoire le partage de la valeur que dans les entreprises de plus de 11 salariés, tous les employés français ne pourront pas en bénéficier. Selon des chiffres publiés par la Chambre de commerce et d'industrie en 2021, 23,5% des entreprises emploient entre 1 et 9 personnes.

Pour les salariés éligibles, l'ANI veut favoriser la mise en œuvre d'"outils qui existent déjà", comme l'intéressement et la participation, des dispositifs anciens. L'accord met aussi l'accent sur la prime de partage de la valeur, qui a succédé à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (ou prime "Macron"). Selon le ministre, 5,5 millions de salariés en ont bénéficié l'année dernière, pour un montant total de 4,4 milliards d'euros "et un montant moyen d'environ 790 euros". L'accord prévoit de "pérenniser certaines dispositions" comme la possibilité de verser cette prime en deux fois. Le texte propose également la possibilité pour l'employeur de verser cette prime sur des plans d'épargne salariale, ce qui n'est pour l'heure pas possible.