Faillites bancaires aux États-Unis : "Il n’y a aucune raison que ça se propage en Europe"

Jusqu'à la semaine dernière, personne ou presque ne connaissait leurs noms. Pourtant, l'annonce de la faillite de Silicon Valley Bank, suivie de celles de Silvergate et de First Republic, plus petites mais connues pour leurs liens privilégiés avec le milieu des cryptomonnaies, a provoqué de violentes secousses dans les Bourses et sur les marchés financiers en ce début de semaine. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a tenu à rassurer lundi 13 mars, expliquant qu'il n'y aucun risque de contagion en France. "La réalité, c'est que le système bancaire français n'est pas exposé à la SVB. Il n'y a pas de liens entre les différentes situations" aux États-Unis et en Europe, a-t-il dit, interrogé sur la chute des actions bancaires européennes, notamment les françaises BNP et Société Générale. Mais tout pronostic est incertain en matière financière. Pour en savoir plus, TF1info a contacté Catherine Lubochinsky, professeur d'économie à l’Université Paris 2 et membre du Cercle des économistes.