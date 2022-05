"Les prix vont rester très élevés" : l'inflation en France peut-elle atteindre les 10% ?

Qui va devoir supporter une telle inflation ?

Il existe trois solutions : le consommateur, les entreprises, ou l'État. Si on fait le choix du consommateur, cela représente une grosse perte de pouvoir d'achat pour les ménages. Si on dit qu'il faut que les salaires progressent de la même manière que les prix, il faut s'assurer que les entreprises puissent supporter de telles hausses sans les répercuter sur leurs prix, sinon l'inflation deviendra plus durable et généralisée. Nous rentrerions alors dans une spirale inflationniste dont nous ne pourrions sortir que par la stagflation : les Banques centrales augmentent les taux d'intérêt pour casser la croissance, refroidir l'économie et limiter la hausse de l'inflation.

Et si l'État intervient ?

Les gouvernements sont conscients que ces deux scénarios ne sont pas très réjouissants. Pour les éviter, la troisième solution est que le maintien du pouvoir d'achat soit réalisé par des aides publiques. Via des "chèques inflation" ou des "chèques alimentaires", l'État peut compenser l'augmentation des prix sans hausses de salaires trop importantes. Cela va provoquer du déficit et de la dette, mais il n'y a pas de solution optimale. Pour limiter les coûts, il faudrait poursuivre les aides publiques, mais les cibler davantage sur les ménages et les entreprises fragiles, et non un "quoi qu'il en coûte" pour tout le monde.