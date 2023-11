Épargnons-nous les idées reçues : la retraite, c’est une affaire de seniors ?

Des produits financiers spécifiques permettent aujourd’hui de constituer un patrimoine, débloqué à la fin de la vie active : les plans d’épargne retraite (PER). Ils peuvent être ouverts à titre individuel ou dans le cadre de son entreprise quand celle-ci le propose (on parle alors de PER collectif, également appelé PERCOL). Catherine Leroy, directrice de l’Épargne Salariale et Retraite chez Amundi souligne : "Le PER est à la fois un outil facile à utiliser pour placer son épargne en vue de sa retraite et un moyen simple de défiscaliser les sommes versées qui peuvent être déduites du revenu imposable à certaines conditions. C’est aussi une solution souple qui, même si elle doit s’envisager sur le long terme, permet de débloquer son argent avant la retraite dans certains cas, comme l’acquisition de la résidence principale, ou encore de regrouper plusieurs plans entre eux. Une fois la date de retraite arrivée, l’épargne est déblocable sous forme de capital ou de rente".

Les petits ruisseaux forment les grandes rivières… surtout si l’on s’y prend bien en amont. Finalement, la retraite, c’est comme n’importe quel autre projet de vie : c’est quand on est jeune qu’il faut y penser !

