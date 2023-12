Investissements : ces placements atypiques qui peuvent vous rapporter

Les placements atypiques visent à investir dans des biens pour les revendre des années plus tard, lorsqu’ils auront pris de la valeur. Pour limiter les risques, il est conseillé de diversifier vos placements. Le rendement de ces placements dépend de l’évolution des marchés.

Lorsqu'on parle de placement financier, on pense tout de suite à la bourse. Et pourtant il en existe d’autres, appelés placements atypiques, ou alternatifs, et qui peuvent vous rapporter gros. Quels sont-ils et comment fonctionnent-ils ? On vous explique.

Qu’est-ce qu’un placement atypique ?

Les placements atypiques ou alternatifs, sont des investissements pour lesquels vous pouvez obtenir un rendement financier à long terme. Il peut s’agir d’objets, par exemple des œuvres d’art, des bijoux, des objets de collection. Mais aussi de produits viticoles, de métaux précieux ou encore de forêts ou de chevaux de course. La particularité de ces placements est qu’ils ne reposent pas sur des instruments financiers classiques (actions, obligations, etc).

Quelle somme investir ?

Les placements atypiques, que l’on appelle aussi placements “plaisirs”, sont accessibles à tous, que vous soyez connaisseur ou non. Néanmoins, il est important de faire quelques analyses avant de vous jeter sur la voiture de collection de vos rêves ou l'œuvre d’art qui vous a tapé dans l'œil. La première chose à avoir en tête est votre mise de départ, explique Thomas Hébard, fondateur de la plateforme U’Wine, qui propose des investissements dans le vin, interrogé par Capital. Selon lui, la somme investie ne doit pas dépasser les 5 % de votre patrimoine global.

Diversifier vos placements

Qu’il s’agisse du vin ou d’un autre placement atypique, il est important de diversifier vos placements, indique Thomas Hébard. Cela limite les prises de risques. Il est par exemple préférable d’acheter des bouteilles de crus différents ou des œuvres de plusieurs artistes. En clair, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, cela vous évitera de tout perdre en cas d’imprévu fâcheux.

Quel rendement ?

Contrairement aux investissements immobiliers pour du locatif, les placements atypiques ne permettent pas une rentrée d’argent régulière. C’est seulement lors de la cession du bien que vous pourrez faire une plus-value et ainsi récolter plus d’argent que votre mise de départ. Ces investissements deviennent intéressants dans la durée, c’est-à-dire si vous les conservez durant plusieurs années avant de les revendre. Attention toutefois, puisque ces placements dépendent du stockage, de leur conservation et de leur entretien, mais aussi de l’évolution du marché. Il est donc difficile de connaître leur rentabilité exacte. Les plateformes spécialisées en investissements atypiques pourront vous donner leurs propres estimations de rentabilité, établies à partir des performances de leurs clients. Cela pourra vous donner un ordre d’idée avant d’investir, même si cela ne garantit en rien que vous ferez la même plus-value.

Restez prudent

Si la perspective de disposer d’une œuvre d’art dans son salon ou d’une belle voiture de collection peut être attrayante, les placements atypiques ne sont pas sans risques. L’Autorité des marchés financiers alerte sur les arnaques qui fleurissent de plus en plus sur Internet. L’organisme appelle les investisseurs à se renseigner sur la société sollicitée avant de procéder à l’achat. Pour vous assurer qu’elle est sérieuse, vous pouvez vous référer à son numéro d’enregistrement attribué par l’AMF. Si vous ne parvenez pas à le trouver, il est possible qu’il s’agisse d’une entreprise non reconnue par l’AMF. Il est alors fortement déconseillé de faire affaire avec elle. De même, il est important d’avoir en tête que ni le rendement, ni le capital ne sont garantis pour de tels investissements. À noter également que la revente du ou des produits acquis peut parfois s’avérer difficile. L’AMF rappelle également qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Prenez garde aux offres trop alléchantes.