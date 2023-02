"Franchement nul" : ces magasins qui laissent leurs portes ouvertes en plein hiver

Du côté des commerçants, on assume cette décision. Une gérante de boutique justifie cette pratique par le fait que les clients entrent plus facilement lorsque les portes sont ouvertes. "C'est pour faire venir la clientèle, montrer qu'on est ouverts, parce que les portes vitrées fermées, ce n'est pas très accueillant". Du côté des grandes enseignes, consigne est même passée de laisser ouvert. Hors caméras, des salariés confient que "la consigne maintenant, c'est de laisser les portes ouvertes quand il fait beau. On n'a pas les tenues adaptées pour le froid. Donc le matin, on ferme et l'après-midi, quand c'est ensoleillé, on ouvre". Une autre commerçante tente, elle, de nuancer, expliquant laisser ses portes ouvertes et limiter son chauffage à "une heure ou deux dans la journée" tout en avouant être "un peu" hors la loi.