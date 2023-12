JO 2024 à Paris : les prix des hôtels multipliés par 3 pour la cérémonie d'ouverture, dénonce l'UFC-Que Choisir

Selon le magazine UFC-Que Choisir, les prix moyens des nuitées proposées dans certains hôtels parisiens le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024 ont bondi de 226 %. Certains établissements ciblés par l'étude contraignent même les clients à réserver plusieurs nuits.

Se loger dans la capitale pendant les Jeux olympiques de Paris risque d'être hors de prix pour de nombreux spectateurs. Selon une étude réalisée par l'UFC-Que Choisir que France Inter a pu consulter ce mardi, les prix moyens de certains hôtels parisiens ont bondi de 226 % pour la nuit de la cérémonie d'ouverture. Cette dernière est prévue pour le 26 juillet.

De 317 à 1 033 euros la nuit

Pour réaliser son enquête, le magazine a sélectionné aléatoirement 80 hôtels, du 2 au 5 étoiles, situés dans un rayon d'un kilomètre autour du parcours de la cérémonie d'ouverture des JO, soit à Notre-Dame, près des Tuileries, à Orsay et vers le Trocadéro. Comme le précise France Inter, l'association a relevé les prix les moins élevés des chambres doubles proposées le 26 juillet, pour une nuit, pour ensuite les comparer avec les tarifs affichés deux semaines avant la cérémonie.

Conclusion de cette étude ? "L'envolée des prix hôteliers", crainte par l'Office du tourisme et des congrès de Paris selon l'UFC-Que Choisir, ne fait aucun doute. Alors que le coût moyen de la nuitée du 12 au 13 juillet 2024 s'élevait à 317 euros dans 20 % des hôtels encore réservables, ce tarif a grimpé à 1 033 euros en moyenne pour la nuit du 26 au 27 juillet 2024. Un hôtel trois étoiles parisien a même choisi de faire passer sa formule "chambre double classique non modifiable/ non remboursable, avec petit déjeuner" de 304 euros pour le 12 juillet à 2 083 euros pour le 26 juillet.

Obligation de réserver deux à quatre nuits

Une autre pratique repérée dans 30 % des hôtels visés a été dénoncée par l'UFC-Que Choisir : l'obligation de réserver plus d'une nuit pour pouvoir séjourner dans ces établissements. "Ils obligent à prendre de deux à quatre nuits, voilà ce qu'on a constaté", explique Arnaud De Blauwe, rédacteur en chef à l'UFC-Que Choisir cité par Franceinfo. "On a eu un hôtel qui propose quatre nuits obligatoires, sinon rien, et chaque nuit coûte 8 380 euros", ajoute-t-il. Ainsi, les spectateurs devraient bloquer en moyenne 3,4 nuitées, ce qui nécessite en moyenne un budget, pour le séjour, de 2 947 euros.

L'UFC-Que Choisir précise par ailleurs que de nombreux hôtels parisiens n'ont pas encore ouvert leurs chambres à la réservation pour la période des Jeux olympiques. Le magazine compte donc poursuivre son relevé des tarifs dans les hôtels et suivre leur évolution jusqu'à cet été.

La flambée des prix dans l'hôtellerie ne concerne pas que la capitale. Toutes les villes accueillant des épreuves olympiques en 2024 sont concernées par ces hausses de prix : prix multipliés par 4 à Marseille, nuits sept fois plus chères qu'à l'accoutumée à Lyon (Rhône)... Franck Delvau, co-président général Paris et Île-de-France de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), rencontré par TF1 en août dernier, conseillait aux professionnels de rester raisonnables s'ils veulent garder leurs clients.