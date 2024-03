Votre salaire de mars versé en avril ? Voici pourquoi votre virement pourrait avoir du retard

En raison des jours fériés, le système de paiement européen va être fermé durant quatre jours consécutifs à la fin du mois. Dès lors, votre salaire de mars ne pourrait être perçu... que le 2 avril. Explications.

Et si votre salaire du mois de mars n'était versé... qu'au mois d'avril ? C'est peut-être ce qui vous attend si vous avez l'habitude d'être payé en fin de mois. Car, hasard du calendrier, entre les jours fériés et les week-ends, envoyer ou recevoir de l'argent depuis votre compte bancaire sera (beaucoup) plus compliqué que d'habitude dans les prochains jours.

Concrètement, lorsque votre entreprise vous verse votre salaire, le virement passe par "Target 2", le système de paiement de la Banque centrale européenne (BCE). Via cette plate-forme internationale, les banques s'échangent les instructions de paiement, ce qui vous permet de bénéficier de votre salaire sur votre compte quelques heures ou jours après le versement réalisé par votre entreprise. Sauf que ce système "Target 2" n'est pas ouvert tous les jours, comme l'explique la Fédération bancaire de France.

Quatre jours de fermeture consécutifs

Ainsi, chaque samedi et chaque dimanche de l'année, il est impossible de réaliser un virement interbancaire. Jusqu'ici, rien d'anormal, mais les jours de fermeture comprennent également certains jours fériés. Si le vendredi 29 mars 2024 (Vendredi Saint) n'est pas férié dans tout l'Hexagone, il l'est dans une partie de l'Europe : à cette date, "Target 2" sera fermé. Il en sera de même pour le lundi de Pâques, qui tombe cette année le 1ᵉʳ avril.

Dès lors, entre les deux jours fériés et les deux jours de week-end, le système "Target 2" restera portes closes les 29 mars, 30 mars, 31 mars et 1ᵉʳ avril. Quatre jours consécutifs de fermeture – une rareté – qui tombent en fin de mois, au moment où la plupart des entreprises paient leurs employés. Votre salaire ne pourrait donc apparaître sur votre compte bancaire que lors du jour ouvré suivant, à savoir le mardi 2 avril.

Seule exception à la règle : les virements instantanés. Ces opérations, souvent payantes et qui permettent d'envoyer ou de recevoir de l'argent en quelques secondes, sont possibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et ne s'arrêteront pas pendant le week-end pascal. Pas certain cependant que votre entreprise utilise ce mode de paiement pour verser votre salaire.